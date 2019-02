Gervinho schiet Parma in slotminuut naast Juventus

Gervinho was de gevierde man bij de bezoekers. De Ivoriaan maakte in de slotfase twee doelpunten. Zijn sensationele gelijkmaker viel in de derde minuut van de blessuretijd.

Cristiano Ronaldo scoorde twee keer voor Juventus. Met zeventien goals is hij nu topscorer in Italië. Daniele Rugani zorgde voor de tweede treffer van de thuisploeg, met een assist van Ronaldo. Voor Parma trof ook Antonino Barillà doel (2-1).

Juventus verzuimde met de pijnlijke remise iets goed te maken voor de midweekse uitschakeling in het Italiaanse bekertoernooi. Atalanta versloeg de bekerhouder met 3-0. Daardoor kan 'Juve' voor de eerste keer in vier jaar de 'dubbel' niet meer pakken.

De voorsprong van Juventus op nummer twee Napoli slonk tot negen punten. De runner-up versloeg voor eigen publiek Sampdoria met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Arek Milik, Lorenzo Insigne en Simone Verdi (strafschop).