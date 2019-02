Swingend AZ walst over stuntploeg Emmen heen

AZ, dat nu stevig op de vierde plek in de eredivisie staat, heeft sinds de winterstop nog altijd geen doelpunt tegen gekregen.

De Alkmaarse formatie versloeg in de competitie ook al FC Utrecht (3-0) en sc Heerenveen (0-2). AZ bereikte de halve finales van het bekertoernooi door Vitesse met 2-0 te kloppen. Enkele dagen nadat Van den Brom had onthuld dat hij volgend seizoen bij FC Utrecht werkt, won zijn elftal ook simpel van FC Emmen.

Teun Koopmeiners benutte in het eerste half uur twee strafschoppen, na onnozele overtredingen van Caner Cavlan en Keziah Veendorp op respectievelijk Jonas Svensson en Guus Til. Michael de Leeuw passeerde in de 35e minuut onbedoeld zijn eigen doelman Kjell Scherpen, toen hij een voorzet van Svensson tegen zijn hoofd kreeg.

Kort na rust zorgde Calvin Stengs voor de 4-0. In de aanloop naar dat doelpunt botsten de AZ-aanvallers Oussama Idrissi en Mats Seuntjens vol op elkaar. Seuntjens moest per brancard van het veld. Bjørn Johnsen, de vervanger van de onfortuinlijke spits, schoot in de slotfase op aangeven van Stengs de vijfde treffer binnen.