Ten Hag nog niet tevreden: ’Er ging best veel fout’

Met vooral na rust goed voetbal brak Ajax voor eigen publiek met een serie van tien tegentreffers in twee competitieduels met sc Heerenveen en Feyenoord. VVV-Venlo werd met 6-0 verslagen.

„Ik denk dat we het goed hebben gedaan”, zei Ten Hag. „Voor rust wilden we te graag en gingen er nog best veel dingen fout. Maar het is ook niet makkelijk om tegen zo’n verdedigende ploeg te spelen. Na rust hebben we het gewoon goed gedaan. Dit was weer het Ajax wat we willen zien. Hier kunnen we mee verder.”

„De spelers zijn kritisch op zichzelf geweest afgelopen week”, vond Ten Hag. „Het was duidelijk dat we bij balverlies niet goed stonden. Fijn was dat Nicolás Tagliafico er weer bij was. Nico kan niet alleen goed voetballen maar brengt ook veel energie in de ploeg. Hij is erg belangrijk voor Ajax.”

