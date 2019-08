EK wielrennen: We houden storm in de gaten

In de Tour de France werd onlangs de rit naar Tignes afgebroken en de etappe daarop naar Val Thorens ingekort. „Ja, maar ik verwacht hier in Alkmaar geen sneeuw en modderstromen”, aldus de 68-jarige voormalig coureur en ploegleider.

Wel laat Priem weten dat er na het overlijden van Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen nóg meer naar veiligheid wordt gekeken. ,,Je merkt dat iedereen nog veel scherper is dan al het geval was. Het voordeel hier is dat alles gecentreerd is in de stad Alkmaar, dus dat is gemakkelijker om te controleren. Ook wat het weer betreft is het een voordeel dat je maar op één plek zit. We houden alles van uur tot uur in de gaten, maar voorlopig is er voor ons geen reden om van het schema af te wijken.”