Grote zorgen om Messi voor ’Clásico’

De aanvoerder van FC Barcelona kreeg zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Valencia (2-2) een tik op zijn bovenbeen. Messi speelde het duel wel uit, maar na afloop maakte trainer Ernesto Valverde zich toch wel wat zorgen.

„Ik weet niet wat hij precies mankeert, de doktoren moeten hem eerst onderzoeken. Hopelijk valt het mee”, zei Valverde. „’Leo’ heeft wat last van zijn been, misschien is er een spier verrekt.”

Messi zorgde er tegen Valencia voor dat Barcelona ontsnapte aan een nederlaag. De thuisclub kwam in Camp Nou met 2-0 achter te staan, maar dankzij twee doelpunten van de Argentijn pakten de Catalanen toch nog een punt. Messi voerde zijn totaal dit seizoen op naar 21 treffers in La Liga. Sinds 8 december heeft hij in acht competitiewedstrijden op rij gescoord, bij elkaar twaalf keer.

Barcelona ontvangt Real Madrid woensdag in Camp Nou, op 27 februari is de return in de Spaanse hoofdstad.