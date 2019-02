Dominante Van der Poel wil Van Aert onttronen

Vier jaar geleden kroonde Van der Poel zich in het Tsjechische Tábor tot wereldkampioen, maar de afgelopen drie edities van de WK werden gewonnen door de Belg Wout van Aert. Vorig jaar werd Van der Poel derde in Valkenburg, een jaar eerder eindigde hij na vier lekke banden gedesillusioneerd als tweede in het Luxemburgse Bieles.

Afgelopen zondag kende Van der Poel een goede 'generale' door ook in Hoogerheide de concurrentie het nakijken te geven. Hij won dit seizoen zes wedstrijden uit de wereldbekercyclus.

Van der Poel ging er in aanloop naar de WK vanuit dat de wedstrijd op een bevroren ondergrond zou worden gereden, maar zaterdag bleek tijdens de vrouwenwedstrijd dat het is gaan dooien in Bogense.

Behalve Van der Poel doen ook zijn broer David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters en Stan Godrie mee namens Nederland.