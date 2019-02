Video: akelige botsing tussen AZ-spelers

„Ik speel Mats in en wil doorbewegen en ik zie Mats een hakbal geven en ineens voel ik een harde tik en het begint te piepen in mijn oren”, kijkt Idrissi terug. „Ik lig op de grond en ik hoor Mats naast me ook en drie seconden later hoor ik iedereen juichen. Een opmerkelijk moment.” Na de botsing volgde namelijk wel de 4-0 van Calvin Stengs tegen FC Emmen. De Alkmaarders wonnen uiteindelijk met 5-0, maar de zorgen om Seuntjes waren groot.

Seuntjes heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding opgelopen. „Het belangrijkste is dat Mats weer bij kennis is”, stelde trainer John van den Brom na afloop vast. „Hij weet zelf niet meer wat er gebeurd is. Het was een flinke klap.”