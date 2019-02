Welkome opsteker voor Ajax na 1000 dagen zonder koppositie

Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg (r) weten allebei het net te vinden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax is inmiddels al 1002 dagen geen koploper meer in de Eredivisie. Het zal sowieso nog even duren voordat de Amsterdammers een einde kunnen maken aan deze ondankbare en clubonwaardige mijlpaal. In de huidige titelstrijd met PSV was er zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA dankzij een ruime overwinning (6-0) op VVV-Venlo eindelijk weer reden tot juichen.