Tagliafico terug bij Ajax: ’Met 6-2 van Feyenoord verliezen, dat kan echt niet’

,,Nico, Nico", galmde het door het stadion. De meeste supporters gingen staan en trakteerden hun dappere strijder uit Argentinië op een ovationeel applaus. Wat hadden ze de van een knieblessure herstelde linksback gemist tijdens de mislukte competitieduels met sc Heerenveen (4-4) en Feyenoord (2-6). Met hem was het misschien wel heel anders gelopen.

Tagliafico heeft nog net geen nieuwe televisie hoeven te kopen na de afgang tegen Feyenoord. ,,Maar het was wel heel moeilijk om thuis naar die wedstrijd te kijken", erkende hij. ,,De klassieker met 6-2 verliezen. Daar zijn bijna geen woorden voor. Maar zoiets kan dus gebeuren als we niet voor de volle honderd procent geconcentreerd zijn."

Slecht spelen kan een keer, beseft de ploeggenoot van Lionel Messi in de nationale ploeg van Argentinië op het laatste WK in Rusland. ,,Maar je moet wel altijd alles geven. Dat snappen Argentijnen misschien beter dan jonge Nederlanders. Als het met mooi en verzorgd voetbal niet gaat, dan moet het anders. Dan moet je strijden en desnoods ga je counteren als je het moeilijk hebt op bezoek bij PSV of Feyenoord. Ja, dat heb ik afgelopen week ook gezegd toen we met elkaar hebben gesproken."

In het eerste moeizaam verlopen half uur tegen VVV liet de 26-jarige Argentijn zien wat je moet doen als het niet vanzelf gaat. Tagliafico smeet met energie en bestreek zo'n beetje de gehele linkerflank. En als de linksback de bal even dreigde kwijt te raken, dan corrigeerde hij dat met een sliding of een tackle. ,,Ik probeerde soms contact met mijn tegenstanders te maken. Dat werkt dan weer aanstekelijk op mijn ploeggenoten."

,,Uiteindelijk hebben we goed gespeeld", concludeerde Tagliafico. ,,Al maakten we ook nog fouten die Real Madrid over anderhalve week wel zal afstraffen. Eerst zullen we zaterdag tegen Heracles weer alles moeten geven. Voor mij is dat kunstgras daar verre van ideaal. Maar misschien houdt mijn knie het dan alweer langer vol dan een uur of zeventig minuten. En gelukkig mogen we nog een keer naar Feyenoord terug voor een bekerduel. Met 6-2 verliezen daar, dat kan echt niet."