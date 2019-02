Van Gerwen: ’Ze zijn niet goed genoeg’

Van Gerwen kwam vrijdagavond in de eerste ronde tegen Jonny Clayton (10-5 winst) een beetje ’roestig’ uit de startblokken. Zijn gemiddelde bleef iets onder de 100 punten per drie pijlen steken. „Ik mag niet echt klagen, maar mijn dubbels moeten beter. Ik moet uit de vakantiemodus komen, ik was nog niet scherp genoeg.” Suljovic begon uitstekend aan de Masters. Hij declasseerde Simon Whitlock met 10-1 in legs en noteerde een voor zijn doen indrukwekkende gemiddelde score van 106,12.

„Hij is een fantastische speler”, stelde Van Gerwen over Suljovic, de nummer 8 van de wereld, vast. „De beste spelers van de wereld strijden hier met elkaar en je wilt geen fouten maken. Ik zit pas in de kwartfinales en er is nog een lange weg te gaan. Maar ik voel me goed en wil hier gewoon winnen.”

Op honderd procent van zijn kunnen zit Van Gerwen nog zeker niet. De drievoudig wereldkampioen benadrukt dan ook dat het een lang seizoen wordt. Een aanval op zijn nummer één positie van de wereld ziet hij voorlopig niet gebeuren. „Ze zeggen allemaal dat ze me willen pakken als nummer één. Dat hebben ze al vaker gezegd. Ze komen niet eens in de buurt, ze zijn niet goed genoeg. Natuurlijk kunnen ze me in een wedstrijd verslaan, maar ze zijn niet zo contant zoals ik over een heel jaar. Ik speel het hele jaar goed en niet alleen op één toernooi.”

Programma kwartfinales Masters (vanaf 14.00 uur)

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic

Dave Chisnall - Stephen Bunting

Joe Cullen - James Wade

Michael Smith - Peter Wright

De halve finales en eindstrijd zijn later op zondagavond.