Marathonloper Nageeye scherpt Nederlands record aan

Nageeye is in voorbereiding op de marathon van Rotterdam in april. Daar kan hij zich in principe al kwalificeren voor de marathon op de Olympische Spelen in Tokio van 2020. ,,Ik ben heel blij met dit Nederlands record. Ik liep heel relaxed en makkelijk. Het was mijn eerste wedstrijd in Japan. Volgend jaar wil ik hier weer zijn voor de Olympische Spelen'', zei hij in het interview na de finish.

Nageeye heeft inmiddels al heel wat Nederlandse records op de weg in bezit. Hij is de snelste op de 10 en 15 kilometer, bezit het Nederlands record op de marathon (2.08.16) en heeft sinds zondag ook het record op de halve.

De Keniaan Simon Kariuki nam het initiatief in Marugame en liep lange tijd alleen vooraan. Nageeye kwam steeds beter in zijn tempo en na 19 kilometer passeerde hij Kariuki om vervolgens meteen afstand te nemen van de Keniaan. Aan de meet was de voorsprong van Nageeye 19 seconden. De Nederlander was nog zo fit, dat hij direct wat 'push ups' maakte.