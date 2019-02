Live Eredivisie: PSV kan gat met Ajax weer vergroten

Volg alle duels in de Eredivisie via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

12.15: Excelsior - Feyenoord 2-1

Feyenoord heeft de uitstekende vorm van De Klassieker niet mee kunnen nemen naar Excelsior. De Rotterdamse derby eindigde in de slotminuut in mineur voor de bezoekers (2-1).

Ook PSV is vanmiddag in de 20e speelronde aan de beurt. De koploper van de Eredivisie ontvangt in eigen huis Fortuna Sittard en vergroot bij winst de voorsprong op achtervolger Ajax weer tot vijf punten. De aftrap is om 14:30 uur in Eindhoven.

FC Utrecht zit in een mindere fase en hoopt op bezoek bij PEC Zwolle voor de ommekeer te zorgen. De balt rolt vanaf 14:30 uur. Het slotstuk wordt in Den Haag afgewerkt. ADO en Heracles Almelo strijden daar vanaf 16:45 uur om de drie punten.

