Ten Hag over transfers bij Ajax: ’Speculaties kan ik niets mee’

„Dat is zeker wel een thema geweest, maar ik denk dat de spelers daar goed mee omgaan. Ik denk niet dat het intern een thema is, maar meer extern”, aldus Ten Hag tegenover Fox Sports. Frenkie de Jong vertrekt komende zomer voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona. Maar er staan meer spelers in the picture. Zo mag aanvoerder Matthijs de Ligt zich verheugen op belangstelling van o.a. Paris Saint-Germain en Juventus.

„De kracht van het huidige Ajax is dat de spelers als team functioneren en de individuen zich ondergeschikt maken. Maar het is verleidelijk in de Klassieker Feyenoord-Ajax en natuurlijk de dubbel in de Champions League tegen Real Madrid voor jezelf te kiezen, anders te doen dan anders, jezelf te profileren en zo interesse te kweken en zelf een transfer af te dwingen”, tekende Kieft vorige week op. „Dit gevaar dreigt vooral bij jonge spelers, die hun eerste grote stap nog moeten zetten. Heeft het een positief of negatief effect? Hoe reageren andere Ajacieden, die ook graag een transfer willen maken? Kan en wil iedereen in dienst van het elftal spelen? Gaan sommigen zich forceren om ook een transfer te kunnen maken? Wil De Jong zich manifesteren omdat heel Spanje meekijkt?”

Ajax had toen al onnodig met 4-4 gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen en kreeg daarna dus met de enorme zeperd tegen Feyenoord te maken. Het herstelde diende zich zaterdagavond aan met de ruime triomf op VVV. „Het gaat om wat je op het veld laat zien”, vervolgde Ten Hag. „Speculaties kan ik niets mee. Deze spelers zijn bezig met dit seizoen en met dit team en zijn gericht op de wedstrijden en nergens anders mee.” Dankzij de driepunter verkleinde Ajax de achterstand op koploper PSV tot twee punten. De Eindhovenaren kunnen de voorsprong zondagmiddag bij een zege op Fortuna Sittard echter weer vergroten tot vijf punten.

