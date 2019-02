Spektakel in Super Bowl: Tom Brady gaat op voor nummer 6

Brady is inderdaad de Greatest Of All Times. De quarterback van New England Patriots is ontegenzeggelijk een fenomeen in het American Football. Hij was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat zijn club voor de derde keer op rij in de finale staat. Zelf speelt hij zijn negende Super Bowl. Hij mag dan 41 jaar oud zijn, na dit seizoen plakt hij er zeker nog eentje aan vast. Waarom ook niet, met een jaarinkomen van 44 miljoen dollar?

De strijd om de Vince Lombardi Trophy is zoals alles aan de overzijde van de Atlantische Oceaan: groot, groter, grootst. Zondag zitten ruim 111 miljoen Amerikanen voor de buis om de Super Bowl te zien. In het Mercedes Benz Stadium in Atlanta, tevens thuishaven van Frank de Boers Atlanta United FC, zitten ook nog eens 77.000 toeschouwers.

Miljarden

American Football in het algemeen en de Super Bowl in het bijzonder zijn uitgegroeid tot een spel om miljarden. Alleen al aan franchise ging er in 2018 een bedrag van 2.570.000.000 dollar om in de sport. Big business, dus. De Super Bowl is typisch zo’n evenement waar op televisie de reclames worden onderbroken door American Football - en niet andersom. Het is een wedstrijd die zo zijn prijs heeft. In 1967, toen Green Bay Packers en Kansas City Chiefs de eerste Super Bowl betwistten, kostte een reclamespotje van een halve minuut 40.000 dollar. Inmiddels is de prijs van dertig seconden coast to coast adverteren gestegen tot 5,5 miljoen dollar.

Het is de elfde maal dat de Patriots in de Super Bowl staan. In dat opzicht weet geen enkele club beter hoe met het bijltje te hakken. Het is alleen niet het enige NFL-record waar de Patriots op kunnen bogen. Met vijf nederlagen heeft de club samen met Denver Broncos tevens de meeste verloren Super Bowls achter de naam staan. De laatste nederlaag dateert van vorig jaar, toen Philadelphia Eagles met 41-33 te sterk bleek.