Eén wijziging bij Feyenoord na zege op Ajax

Jan-Arie van der Heijden vervangt in de verdediging de langdurig geblesseerde Eric Botteghin. De centrale verdediger moest vorige week zondag in de Klassieker zijn basisplaats afstaan aan Botteghin. De Braziliaan hield aan dat duel een zware knieblessure over. Hij is ongeveer drie maanden uitgeschakeld. Van der Heijden vormt door het wegvallen van Botteghin in de Rotterdamse derby weer een duo met Sven van Beek in het hart van de defensie.

Robin van Persie start gewoon weer in de basis, net als Jens Toornstra. Nicolai Jørgensen begint op de bank. Ook Cuco Martina behoort tot de reserves en kan zondagmiddag mogelijk al zijn debuut voor de Rotterdammers maken. Martina wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Everton.

