Groot Nederlands succes WK veldrijden

Nederland domineerde bij de beloften. In het Deense Bogense kleurde het podium oranje. Fleur Nagengast werd tweede en Ceylin Del Carmen Alvarado pakte het brons.

In de slotfase sprong de favoriete voor de wereldtitel Alvarado weg uit een groepje met drie Nederlanders. De in de Dominicaanse Republiek geboren veldrijdster leek op weg naar de wereldtitel maar Van der Heijden reed het gat dicht. De 19-jarige veldrijdster uit Schaijk trok door en fietste naar het goud. De moegestreden Alvarado viel stil, zag Nagengast nog voorbijkomen en moest genoegen nemen met brons.

„We kwamen op het einde samen en het was een lang stuk tot het einde. Ik zag Ceylin weggaan en kon het gelukkig dichttrekken”, zei een duidelijk uitgeputte Van der Heijden.

De Nederlandse veldrijdsters waren voorafgaand al getipt als kanshebbers met Alvarado als de grote favoriete. „Ja dit is heel mooi. Net als bij het EK zijn we eerste, tweede en derde. Alleen nu in een andere volgorde. Ik ben hier ontzettend blij mee”, aldus Van der Heijden die in november bij de Europese titelstrijd in Den Bosch zilver won. Alvarado pakte toen het goud en Nagengast was de nummer drie.