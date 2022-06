Glory keert na rellen in Hasselt terug met evenement in Duitsland

Jamal Ben Saddik neemt het tijdens Glory81 op tegen Benjamin Adegbuyi. De twee vochten in 2018 ook al tegen elkaar, in de finale van een achtmanstoernooi. De Marokkaanse Belg zegevierde op knock-out na een rake linkerhoek in de eerste ronde. Dat deed The Goliath, nadat hij even eerder een breuk in zijn rechterhand opliep. In de kwart- en halve finale rekende hij af met Junior Tafa en GutoInocente.

De laatste partij van Ben Saddik dateert van oktober vorig jaar, toen hij in het Gelredome tijdens Collision3 tegenover Rico Verhoeven stond. Ondanks een sterk begin slaagde de zwaargewicht, tegenwoordig getraind door Mike Passenier, er niet in om te winnen. In de vierde ronde ging hij kopje onder via een technische knock-out.

Hectische maanden

Adegbuyi sloeg na zijn nederlaag tegen Ben Saddik terug met twee overwinningen op een rij. Eerst door te winnen van D'Angelo Marshall, om vervolgens ook Badr Hari te kloppen. Zijn laatste partij, tijdens Collision3, ging verloren. Adegbuyi, die net als Verhoeven samenwerkt met trainer Dennis Krauweel, werd knock-out geslagen door Antonio Plazibat.

Jamal Ben Saddik Ⓒ ANP/HH

Ben Saddik heeft hectische maanden achter de rug. In maart zou hij het in Hasselt opnemen tegen Levi Rigters, maar door de rellen ging die partij niet door. Vervolgens kreeg hij het aan de stok met topman Scott Rudmann, die volgens zijn management leugens verspreidde wat betreft de eisen omtrent een nieuwe partij. ,,Het is geenszins anders op te vatten dan karaktermoord en carrièreblokkering”, stelde zaakwaarnemer Ali Fardi. Inmiddels lijkt de kou uit de lucht, gezien de overeengekomen partij in Düsseldorf.

Compensatiegalaatje

Glory organiseerde na de rellen in Hasselt nog wel een ‘compensatiegalaatje’, dat exclusief bedoeld was voor bezoekers van Glory80 of mensen die een pay-per-view voor dat evenement hadden gekocht. Het event bestond uit drie partijen en vond plaats in een lege sporthal, waar later op de dag een Enfusion-gala werd georganiseerd. Glory81 wordt de eerste grote show sinds het misging in maart. Glory heeft aangekondigd extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Eerder werd al aangekondigd dat Badr Hari en Alistair Overeem op 8 oktober in de Gelredome in Arnhem tegenover elkaar in de ring zullen verschijnen. Ook Levi Rigters en Antonio Plazibat zullen dan in actie komen. Onduidelijk is nog wie hun tegenstanders worden.

Andere gevechten deze avond:

Donovan Wisse/Juri de Sousa vs. Tyjani Beztati

Stoyan Koprivlenski vs. Guerric Bille

Zakaria Zouggary vs. Rafik Habiat

