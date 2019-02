Malen vervangt Lozano bij PSV

De buitenspeler mag meedoen omdat Hirving Lozano ontbreekt. De Mexicaan liep vorige week tegen FC Groningen een hoofdblessure op en PSV wil geen risico met hem nemen.

Bekijk ook: PSV zonder Lozano tegen Fortuna Sittard

Het is voor de 20-jarige Malen de tweede keer dit seizoen dat hij in een competitiewedstrijd vanaf het begin mee mag doen. In oktober had hij in het uitduel met FC Groningen ook een basisplek, toen als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn.

Centraal op het middenveld kiest PSV-trainer Mark van Bommel voor Gastón Pereiro. De Uruguayaan krijgt, net als vorige week tegen FC Groningen, de voorkeur boven de Mexicaan Érick Gutiérrez.

PSV vergroot bij winst op Fortuna de voorsprong op Ajax weer tot vijf punten. Eerder dit seizoen wonnen de Brabanders de uitwedstrijd tegen Fortuna door een doelpunt in blessuretijd van Dante Rigo.

Opstelling PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever en Angeliño; Rosario, Pereiro en Hendrix; Bergwijn, De Jong en Malen.