Feyenoord verliest stadsderby in blessuretijd

Overladen met zelfvertrouwen na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax (6-2) hoefde Feyenoord slechts een korte busrit af te leggen naar stadsgenoot Excelsior. Een stadsderby is altijd beladen, maar deze wedstrijd kreeg nog een extra tintje.

De Robin van Persie-tribune in het Van Donge & De Roo Stadion. Ⓒ Hollandse Hoogte.

De ’harde kern van Excelsior’ pleit er namelijk voor dat de Robin van Persie-tribune van naam moet veranderen. Van Persie beloofde ooit zijn carrière af te sluiten bij de club waar hij als pupil begon, maar daar is de Zilveren Vos op teruggekomen. De 35-jarige routinier stopt zo goed als zeker na dit seizoen.

Tam

Na afloop van De Klassieker van vorige week, waar Feyenoord geweldig voor de dag kwam, zeiden meerdere spelers van de Rotterdammers tegen elkaar: „Waarom doen we dit niet elke week?” Dat zou ongetwijfeld ook het plan zijn geweest, maar op het droge kunstgras van de Kralingers lukte het Feyenoord niet om dezelfde energie in de wedstrijd te leggen. Tot vlak voor rust was het een tamme pot. In de slotminuten van de eerste helft werd Feyenoord een aantal keer gevaarlijk, maar tot scoren kwam het vooralsnog niet.

Van Persie

De openingstreffer kwam, uiteraard kun je haast zeggen, van de voet van Van Persie, die even zijn grammetje kon halen. De aanvoerder van Feyenoord zag de bal plots voor zijn voeten verschijnen, twijfelde geen moment en schoof de bal koeltjes met zijn chocoladebeen in de hoek.

Feyenoord kon niet lang van de voorsprong genieten. Tien minuten na het doelpunt van Van Persie kwam de thuisploeg weer langszij. Excelsior kon vrij combineren rondom het strafschopgebied van Feyenoord. De verdediging greep niet adequaat in, waardoor Ali Messaoud uiteindelijk de bal achter Kenneth Vermeer schoot.

Trainer Adrie Poldervaart (l) en Excelsior na de gelijkmaker van Ali Messaoud (tweede van rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

Wisselbeleid

Beide Rotterdamse clubs kwamen het restant van de wedstrijd moeilijk aan voetballen toe. Giovanni van Bronckhorst probeerde nog het een en ander te forceren door aanvallend te wisselen: Nicolai Jørgensen verving Jan-Arie van der Heijden.

Als antwoord op de wissel van ’Gio’ besloot Excelsior-coach Adrie Poldervaart in de blessuretijd een extra verdediger in het veld te brengen en dat bleek een gouden wissel te zijn. Robin van der Meer, koud in het veld, schoot de bal namelijk op prachtige wijze in het dak van het doel. Het is zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal en meteen een hele belangrijke.

Het betekent alweer de vijfde nederlaag van Feyenoord dit seizoen.