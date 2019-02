Ontgoochelde Van Persie: ’Na vorige week is dit bizar’

„Dit is bizar”, stamelde een ontgoochelde Van Persie na de wedstrijd bij Fox Sports. „Tegen Ajax speelden we zo’n goede wedstrijd, iedereen in Rotterdam had een topweek en dan moet je daar gewoon een vervolg aan geven.”

Van Persie, die tien minuten na rust nog wel de score opende voor de bekerhouder, benadrukte dat de mindset richting ’Excelsior’ de hele week goed was geweest. „Iedereen sprak erover. De trainer heeft het er over gehad, ik heb het er over gehad. Iedereen ging ermee akkoord dat de focus volledig op Excelsior zou gaan. En dan gebeurt dit, ongelofelijk...”

