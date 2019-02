Heineken wil Nederlandse GP: ’Het is ons thuis’

„Het is de Formule 1 die hierover gaat, maar Nederland is ons thuis dus we zullen doen wat we kunnen om hier een Grand Prix te krijgen”, aldus Di Tondo tegenover Motorsport.com. „Ik hoop echt dat het gaat gebeuren, want het zou prachtig zijn voor de sport. De Nederlandse fans brengen veel energie mee en geven de Formule 1 kleur. Ik vind het persoonlijk geweldig om al dat oranje overal te zien.”

Di Tondo benadrukt echter dat de circuits het vooral op eigen kracht moeten doen. Heineken heeft al een contract met het Formule 1-management. „Als er een Grand Prix in Nederland komt, dan zullen er natuurlijk wel gesprekken plaatsvinden over onze zichtbaarheid bij de race en dergelijke. We zullen in eerste instantie echter met de Formule 1 zelf praten.”

Een voorkeur voor Zandvoort of Assen heeft de biergigant niet. „Nee, dit is niet iets waarmee we ons gaan bemoeien, omdat waar er ook maar races worden gehouden, wij een deal met de Formule 1 hebben dat wij het officiële bier zijn. Voor ons zal het dus geen verschil maken”, besluit Di Tondo.