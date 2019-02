Van Bronckhorst zwaar teleurgesteld: ’Van onszelf verloren’

„Als je ziet hoe we deze wedstrijd hebben gespeeld, zijn we zelf de grootste oorzaak van deze nederlaag”, liet de zichtbaar teleurgestelde coach weten bij de NOS.

Volgens Van Bronckhorst was het verschil tussen het optreden van Feyenoord tegen Ajax (6-2) en nu tegen Excelsior veel te groot. „Na de euforie van vorige week wisten we dat dit een wedstrijd zou worden waarin we er weer moesten staan. Daar heb ik ook de hele week op gehamerd. Op dit niveau mag en moet het niet uitmaken tegen wie je speelt of waar je speelt. Je moet gewoon zelf brengen wat je kunt brengen en dat hebben we niet gedaan.”

Volgens Van Bronckhorst was het aanvangstempo van Feyenoord veel te laag. „We zijn als team verkeerd aan de wedstrijd begonnen. Maar dit is ook voetbal. Vorige week telt niet meer. Wij waren aan onze stand verplicht hier te winnen en daar heb ik ook naar gewisseld. Maar we hebben het zelf weggegeven.”