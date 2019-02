Klopp: ’City is anders, Liverpool is wanhopig’

„Deze club wacht al 29 jaar op het kampioenschap, daarom verschilt onze situatie erg met die van Manchester City”, aldus Klopp op de clubsite. City werd in de laatste zeven jaar drie keer landskampioen. „Voor hen is het gewoon nóg een kampioenschap. Bij ons is men echt wanhopig, ze snakken ernaar. Daarom moeten we alles geven, al geeft dat geen garanties.”

Klopp bewees bij Borussia Dortmund dat hij een ploeg kampioen kan maken. Die Schwarzgelben kroonden zich onder zijn leiding in 2011 en 2012 als beste van Duitsland. „Wat ik daar geleerd heb neem ik mee naar Liverpool, al wist ik al best veel voordat ik mijn eerste kampioenschap behaalde. Het heeft alleen aangetoond dat mijn manier van werken succesvol is, dus dat blijf ik doen.”

Bekijk ook: Son schiet Spurs naar winst

Liverpool staat na 24 speelronden op 61 punten. Achtervolger Tottenham Hotspur won zaterdagmiddag met 1-0 van Newcastle United en staat met 25 wedstrijden op 57 punten. Manchester City kan Spurs nog inhalen, mocht de topper tegen Arsenal zondagmiddag winnend worden afgesloten. Dan komt de ploeg van Pep Guardiola op 59 punten. De aftrap in het Etihad Stadium is om 17.30 uur.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.