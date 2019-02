Van Gerwen naar halve finale van The Masters

De Brabander won in de kwartfinale met 10-5 van Mensur Suljovic en speelt zondagavond tegen Dave Chisnall voor een plaats in de eindstrijd. Van Gerwen noteerde tegenover de Oostenrijker een gemiddelde van 102,92, waar hij in zijn eerste wedstrijd tegen Jonny Clayton net onder de 100 gooide.

Mighty Mike heeft de laatste vier edities van The Masters gewonnen. Vorig jaar speelde Van Gerwen in de finale tegen Raymond van Barneveld, die nu niet van de partij is in Milton Keynes.