De Jong maakt 100e treffer voor PSV

In de 54e minuut kopte de spits raak in de Eredivisie-wedstrijd, waamee hij de voorsprong van PSV naar 2-0 tilde. De Jong staat niet voor niets bekend als een sterke kopper. Van zijn eerste 100 doelpunten voor PSV maakte hij er 44 met zijn hoofd. 37 goals kwamen van zijn rechter voet, negentien van zijn linker.

De treffer tegen Fortuna was doelpunt nummer 82 in de Eredivisie voor De Jong. Hij maakte er ook al elf in Europese wedstrijden, vijf in de KNVB beker en twee in de Johan Cruijff-schaal.

Recordhouder van PSV blijft met afstand Willy van der Kuijlen. Tussen 1964 en 1981 maakte Mister PSV 308 goals voor de Eindhovenaren. Van der Kuijlen blijft Coen Dillen (288), Piet Fransen (210), Jan van den Broek (154) en Luc Nilis (110) voor.

In het slot van het duel maakte De Jong zijn cijfers nog mooier. Met een intikker en een kopbal zorgde hij hoogstpersoonlijk voor de 5-0 eindstand en kwam hij totaal dus op 102 goals voor PSV uit.