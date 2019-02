Van der Poel wereldkampioen veldrijden

In 2015 werd Van der Poel voor het eerst wereldkampioen, maar de drie jaren daarna lukte het hem niet om deze titel opnieuw te veroveren. Hij eindigde achtereenvolgens als vijfde, tweede en derde. Tot drie keer toe moest Van der Poel toekijken hoe de Belg Wout van Aert er met de regenboogtrui vandoor ging.

Favoriet

Net zoals in de jaren ervoor begon Van der Poel aan de race als torenhoog titelfavoriet. Hij stond dit seizoen namelijk al 26 keer op het podium en telkens op de hoogste trede. Hij liet de concurrentie ver achter zich.

In het Deense Bogense wist Van der Poel dus wat hij moest doen. Snel ontsnappen en wegblijven. Aan het begin van de race, na drie rondes, besloot Van der Poel het tempo omhoog te gooien. Hij sloeg een flink gat met de rest en die voorsprong gaf Van der Poel niet meer uit handen.

Podium

Van der Poel heeft eindelijk zijn begeerde wereldtitel weer in bezit. Het podium werd aangevuld door twee Belgen. Van Aert reed 16 seconden later over de finish, Toon Aerts moest 25 tellen toegeven op de wereldkampioen.