Van Bommel: ’Het was een raar moment’

De buitenspeler liep zondag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0) een op het oog zware blessure aan zijn enkel op. Bergwijn kwam na een mislukte scoringspoging met zijn linkerbeen ongelukkig op de grond terecht. De aanvaller schreeuwde het uit van de pijn en moest met een brancard van het veld af. Bergwijn is zondagmiddag al naar het ziekenhuis vervoerd.

„Het is even afwachten wat eruit komt. Het was een raar moment”, zegt trainer Mark van Bommel tegen Fox Sports.

PSV zag een week eerder Hirving Lozano, de andere buitenspeler, al uitvallen. Zijn hoofdblessure bleek minder ernstig dan gevreesd. Lozano miste alleen het duel met Fortuna en kan volgend weekeinde tegen FC Utrecht weer meedoen.

Bekijk ook: De Jong gidst PSV naar ruime zege op Fortuna Sittard