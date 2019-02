Grootse zege Bertens in Rusland

De Nederlandse tennisster was in twee sets te sterk voor de Kroatische Donna Vekic: 7-6, 6-4. Het was de achtste toernooizege voor Bertens, die haar vierde matchpoint tegen Vekic benutte.

Knappe comeback

Bertens maakte in de eerste set een 2-5 achterstand goed en pakte de tiebreak met 7-2. In de tweede set leverde Bertens een vroege break voorsprong in, maar sloeg op 4-4 opnieuw toe.

Bertens bedankt het publiek. Ⓒ Reuters

Voor Bertens is het haar eerste titel sinds september van vorig jaar. Toen was ze de sterkste in Seoul. In 2018 won ze ook de toernooien van Charleston en Cincinnati.

Bertens haalde eerder dit jaar de halve finales in Sydney. Bij de Australian Open vloog ze er verrassend in de tweede ronde uit. In Sint Petersburg sloeg ze direct hard terug met de eindzege.

Top vijf in zicht

Bertens blijft nummer acht van de wereld, maar met een nieuw goed resultaat is de top vijf in zicht. Het gaatje met nummer vijf Karolina Pliskova is slechts 255 punten. Betty Stöve was in 1977 de beste geklasseerde Nederlandse ooit. De verliezend finaliste van Wimbledon bezette destijds de vijfde plek.