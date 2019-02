PEC langs Utrecht na zinderende slotfase

De laatste drie treffers vielen in de laatste tien minuten. In de 90e minuut zorgde spits Mike van Duinen vanaf elf meter voor de gelijkmaker, waarna hij in blessuretijd ook nog de winnende treffer maakte.

In de twee wedstrijden na de winterstop wist FC Utrecht niet tot scoren te komen, maar na zes minuten spelen was het al raak in Zwolle via Simon Gustafson. Vito van Crooy maakte daarna via een knappe kopbal de 1-1.

Videoscheidsrechter

Timo Letschert kopte de bezoekers in de tweede helft weer op voorsprong, waarna scheidsrechter Björn Kuipers Emanuelson van het veld stuurde. De voormalig Ajacied maakte een overtreding waarna Kuipers door de videoscheidsrechter naar de kant werd geroepen. Kuipers was na het zien van de beelden overtuigd van de overtreding en stuurde de linkspoot naar de kleedkamer.

Dick Advocaat was furieus, maar zag vier minuten later hoe Jean-Cristophe Bahebeck de Utrechtse voorsprong uitbreidde naar 1-3. Maar nog was dat niet genoeg om een resultaat mee te nemen uit Zwolle.

Thomas Lam maakte de aansluitingstreffer, waarna Kuipers in de 90e minuut naar de stip wees terwijl de overtreding buiten de zestien leek te zijn gemaakt. Iedereen bij FC Utrecht was helemaal door het dolle, maar Van Duinen bleef ijskoud. Met zijn winnende 4-3 in blessuretijd bracht hij iedereen in Zwolle helemaal in extase.