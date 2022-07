Stemming zit er al goed in op Alpe d’Huez

Wielrennen

Emotionele Vingegaard: ’Al mijn ploeggenoten waren geweldig’

Het was ons plan, vooraf bedacht, vertelde Jonas Vingegaard nadat hij de gele trui had veroverd in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma deed woensdag in de zware elfde etappe met finish op de Col du Granon een geslaagde aanval op de onaantastbaar geachte Sloveen Tadej Pogacar.