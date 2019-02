Van der Poel laaiend over bier gooiende Belgen: ’Heel weinig respect’

„Ik heb alleen in de eerste en tweede ronde van de wedstrijd afgezien, want toen begon een groep Belgen met bier te gooien”, aldus Van der Poel senior. „En dat stoorde mij echt mateloos. Het getuigt van heel weinig respect naar de atleten toe, en daar waren we vooraf al bang voor. Niet voor de wedstrijd, want die had hij vrij snel in de pocket. Mathieu versnelde en alleen Wout van Aert kon terugkomen. Daardoor werd het makkelijker, want je moet niet vechten tegen een hele horde Belgen.”

Maar bovenal was vader Adrie verguld van trots natuurlijk. „Ik had er wel moeite mee dat het gat zo klein bleef, want als je steeds een of twee minuten voorsprong pakt, ben je steeds meer gerustgesteld. Als Mathieu geen wereldkampioen was geworden, had je dezelfde verhalen als vorig jaar gekregen. Toen was hij bijna even indrukwekkend als nu, maar won hij het WK niet. Hij heeft het vandaag goed en koel aangepakt. Geen fouten gemaakt en geprofiteerd van de fouten van anderen.”