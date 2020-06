Arjen Robben werkt aan rentree als profvoetballer bij FC Groningen

„Ik werk aan een comeback als voetballer, bij de FC”, zegt Robben in een filmpje op de site van Groningen. „Of dat gaat lukken, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen”, aldus Robben. „Het is fysiek gezien een pittige uitdaging, maar ik ga er vol voor. Achter de schermen werk ik hard. En als alles klopt, sluit ik aan bij de eerste training van het seizoen. Daarna hoop ik jullie allemaal snel weer te gaan zien. Mijn droom is om uiteindelijk te gaan spelen in het shirt van FC Groningen. Zo ver is het nog niet, maar dromen mag. En dat doe ik, nog steeds.”

Jeugd bij FC Groningen

Robben werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de noorderlingen. „Inmiddels is het 18 jaar later en ben ik een voetbalavontuur rijker. We komen terug naar huis, terug naar Groningen”, aldus Robben.

Robben speelde tussen 2000/02 dus ook al voor FC Groningen. Daarna droeg hij het shirt van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. De aanvaller kwam bovendien 96 keer uit voor Oranje. Hij speelde in 2010 de finale van het wereldkampioenschap in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje.

Man van glas

De loopbaan van Robben werd deels overschaduwd door blessures, wat hem de bijnaam ’de man van glas’ opleverde. In zijn laatste seizoen bij Bayern stond hij maanden langs de kant en kon hij nog net een deel van de kampioenswedstrijd meemaken.

Legendarisch is zijn blessure aan een hamstring, die hij in de laatste oefenwedstrijd voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika opliep. Met fysiotherapeut Dick van Toorn werkte hij vervolgens aan een sensationeel herstel, waardoor hij toch aan het evenement kon deelnemen.