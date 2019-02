Advocaat woest op Kuipers: ’Eigenwijs’

„Er gebeuren dingen die op een voetbalveld niet mogen gebeuren”, zei de trainer van FC Utrecht na de 4-3 nederlaag voor de camera van FOX Sports. Scheidsrechter Björn Kuipers stuurde in de 71e minuut Urby Emanuelson van het veld na het bekijken van videobeelden. Vlak voor tijd gaf Kuipers een strafschop aan Zwolle, terwijl de overtreding buiten het strafschopgebied leek te zijn gemaakt.

Dom

„En dan gaat hij niet naar de beelden kijken. De VAR is willekeur en gaat ten koste van de scheidsrechter. Kuipers is een van de beste arbiters van de wereld, maar nu is hij eigenwijs. Het is een domme overtreding van de linksback maar het is er gewoon buiten.”

Toch was Advocaat - nadat hij tot rust was gekomen - ook realistisch. „We hebben niet verloren van de scheidsrechter, maar hebben zelf gewoon hele grote fouten gemaakt.”

