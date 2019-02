’Clubs gaan zich nu meer op PSV instellen’

In de ogen van Nick Viergever heeft dat voor een deel ook te maken met de intenties van de tegenstanders. „Clubs gaan zich nu meer op ons instellen. Voor de winterstop speelden veel teams vrijer en wilden ze ook zelf voetballen. De belangen zijn nu richting einde van het seizoen groter. Daar moeten we de oplossingen voor vinden”, zei de verdediger van PSV na de zege van 5-0 op Fortuna Sittard.

PSV kreeg tegen de Limburgers voor het eerst dit seizoen in eigen stadion te maken met hoorbaar teleurgestelde supporters. Viergever: „We kwamen goed op 1-0 en speelden best behoorlijk. We hielden de bal vaak lang achterin. We wilden geduld bewaren en op de juiste momenten snelheid naar voren maken.”

