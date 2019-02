Kuipers vindt alle beslissingen in Utrechts nadeel ’logisch’

„De overtreding van Urby Emanuelson beoordeelde ik in eerste instantie niet eens zo”, zei Kuipers bij Fox Sports. „Maar op de monitor zag ik dat zijn noppen op de enkel van Thomas Lam kwamen, dus daar was voor mij geen enkele twijfel”, aldus de leidsman na zijn beslissing om Emanuelson met rood van het veld te sturen.

FC Utrecht leek de 2-3 voorsprong over de streep te gaan trekken, totdat de Fransman Nicolas Gavory Kingsley Ehizibue ín het strafschopgebied omverliep, aldus de videoscheidsrechter. „Ik dacht dat het er buiten was, maar op mijn oortje hoorde ik dat hij er binnen was. En dan hoef ik niet te gaan kijken”, legde Kuipers uit. „Erbinnen is erbinnen en erbuiten is erbuiten. Voor alles wat discutabel is kan ik gaan kijken, maar niet bij facts. En dat deze overtreding erbinnen was, was een feit.”

Rood Bazoer

De rode kaart die Riechedly Bazoer in het tumult na afloop kreeg, was volgens Kuipers ook volledig terecht. „De vierde official werd weggeduwd door Bazoer, en dat is gewoon onacceptabel gedrag.”

