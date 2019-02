ADO in ’Haags Kwartiertje’ langs Heracles

Het elftal van trainer Alfons Groenendijk knokte zich voor eigen publiek naar een zege op Heracles Almelo: 2-0.

Tomás Necid was de gevierde man bij de thuisploeg. De spits bekroonde een sterke invalbeurt met doelpunten in de 79e en 89e minuut. De Tsjech kwam in de 69e minuut in het veld voor Erik Falkenburg, die na zo'n veertig seconden al dacht te scoren. Zijn treffer werd echter wegens buitenspel terecht afgekeurd.

ADO klom naar de elfde positie van de ranglijst. De verschillen onderin in de eredivisie zijn klein. ADO heeft slechts drie punten meer dan nummer zestien Emmen. Heracles staat achtste in de eredivisie. De ploeg wacht al drie competitieduels op rij vergeefs op een doelpunt.

Ricardo Kishna, hersteld van een zware knieblessure, bleef de hele wedstrijd op de bank bij ADO. Hij maakte voor het eerst sinds zestien maanden weer deel uit van de selectie.

