Kulizhnikov wint ook tweede 500 meter, Smeekens vierde

De Russische schaatser zegevierde in een tijd van 34,78. Daarmee was hij iets langzamer dan zijn winnende tijd (34,65) op zaterdag. Zijn landgenoot Ruslan Murachov pakte zondag zilver met een tijd van 34,82. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho: 34,84.

Jan Smeekens reed de vierde tijd in 34,90. De regerend wereldkampioen was sneller dan in zijn eerste race in Hamar (twaalfde in 35,06). Michel Mulder belandde in 35,09 op de achtste plek.

Dai Dai N’tab (zaterdag derde in 34,77), Kai Verbij (vierde in 34,80) en Ronald Mulder (zevende in 34,95) gingen zondag niet van start. Zij richtten hun vizier op de WK afstanden, die donderdag in Inzell van start gaan. N’tab, Ronald Mulder en Smeekens komen daar op de 500 meter uit.

Klassement

In het wereldbekerklassement, met Kulizhnikov royaal aan kop, is Europees sprintkampioen Verbij de beste Nederlander op de dertiende plaats. De eerste twaalf zijn verzekerd van een startbewijs voor de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City.