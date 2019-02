Aguero legt Arsenal op de pijnbank

Het als tweede geklasseerde City verkleinde de achterstand op koploper Liverpool tot twee punten. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum spelen maandag nog met hun ploeggenoten tegen West Ham United.

Aguero opende al na 48 seconden de score. Een snelle treffer van de Argentijn is niet altijd een garantie voor succes, zo bleek dinsdag tijdens een duel met Newcastle United. Toen trof Agüero al na 24 seconden doel maar verloor City wel met 2-1.

Laurent Koscielny bracht Arsenal in de elfde minuut op gelijke hoogte. Hij trof doel na een hoekschop nadat zijn ploeggenoot Nacho Monreal de bal met zijn hoofd had verlengd. Aguero sloeg in de 44e minuut en 61e minuut opnieuw toe. De snelle Raheem Sterling stond aan de basis van beide treffers.

Trainer Pep Guardiola gunde Agüero tien minuten voor het einde een publiekswissel.

Bekijk ook: Solskjaer blijft ongeslagen met United