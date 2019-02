Primeur voor piepjonge Beune in Hamar

Alleen Brittany Bowe (1.55,89) en Lotte van Beek (1.56,13) waren in het Vikingschip sneller dan de Bornse, die een tijd van 1.57,15 op de borden bracht.

,,Ik ben best wel trots eigenlijk. Ik ben hier echt blij mee”, aldus Beune. ,,Het plan was eigenlijk gewoon om me te plaatsen voor de wereldbekerfinale in Salt Lake City.”

En dat lukte. Beune steeg in het klassement naar de tiende plek. De eerste twaalf zijn zeker van een startbewijs. Ook Ireen Wüst (tweede), Van Beek (vierde) en Melissa Wijfje (zevende) mogen in Utah in actie komen op de 1500 meter.

Als debutante in het seniorengeweld was het geen doel op zich voor Beune om in haar eerste jaar direct een World Cup-medaille te pakken. ,,Ik had me voorgenomen om een goed seizoen te draaien. Ik had dit ook niet zien aankomen. Het is op dit moment gewoon zaak om stapje voor stapje richting de top groeien, richting de Olympische Spelen. Nou, het gaat de goede kant op.”

Beune zag in de kleedkamer dat haar telefoon ontploft was met berichtjes. Ze sprak direct na haar race via FaceTime zelfs even met trainer Jac Orie. ,,Hij feliciteerde me en was hartstikke blij en trots. Hij zette me echter ook direct weer met beide benen op de grond en noemde wat puntjes die beter konden. En dan sta je de volgende keer op het hoogste treetje, zei hij.”

,,Ik ging mijn race dapper in”, analyseerde Beune. ,,Volgens mij reed ik de snelste eerste ronde van het veld. Daarna liet ik het iets te veel lopen en in de laatste ronde was ik gewoon dood. Maar goed, ik ben blij dat er nog dingen beter kunnen op mijn leeftijd. Anders zou het niet goed zijn.”

Beune komt volgende week tijdens de WK afstanden alleen in actie op de ploegachtervolging. ,,Voor nu sta ik op de lijst, maar ik weet natuurlijk niet of dat nog gaat veranderen. Als dat gebeurt, zou ik wel pissig worden. Ik kan het echt wel. Volgens mij heb ik me dit weekeinde en vorige week tijdens de NK allround (tweede, red.) wel bewezen.”