Advocaat waarschuwt Jaap Stam: ’Dan sla ik ’m neer’

„Die vierde official begrijpt er niets van dat Bazoer in de spanning van de wedstrijd zat”, zei Advocaat na afloop op de persconferentie nadat zijn speler hem een duw had gegeven. „Daar ga je toch geen rode kaart voor geven, donder op. Dan begrijp je het echt niet, zeker als je als vierde man zelf ziet wat er allemaal in die wedstrijd gebeurt.”

Lachers op hand

Nadat een verslaggever vroeg of Stam daar anders in stond, nam Advocaat het woord voordat de oud-verdediger antwoord kon geven. „Als dat niet zo is, sla ik hem neer”, kreeg de trainer van FC Utrecht de lachers op zijn hand.

Willem van Hanegem

Advocaat herhaalde daarmee een uitspraak van zijn voormalig assistent Willem van Hanegem op een persconferentie tijdens het EK van 2004. Toen Van Hanegem de vraag kreeg wat hij zou doen als Advocaat in het volgende duel (net als in het verloren duel met Tsechië) weer Arjen Robben wilde wisselen, zei De Kromme: „Dan sla ik hem neer.”

