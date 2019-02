Rutten opnieuw onderuit met Anderlecht

Na een counter van Standard trok Mpoku naar binnen en hij schoot raak in de korte hoek. Halverwege de eerste helft was de thuisploeg op voorsprong gekomen via Razvan Marin. Enkele minuten na de openingstreffer had Sven Kums Anderlecht via een vrije trap op gelijke hoogte geschoten.

Standard leek na een uur al op 2-1 te komen, maar een prachtig doelpunt van Mehdi Carcela werd afgekeurd omdat Konstantinos Laifis een overtreding zou hebben gemaakt. De fans van de thuisploeg waren woedend, maar konden een half uur later toch nog juichen.

Standard is bezig aan een goede serie. Het won de laatste vier competitieduels in eigen huis. Anderlecht daarentegen heeft sinds 4 november van vorig jaar geen uitwedstrijd meer gewonnen. Destijds won het met 2-1 bij Waasland-Beveren.

Anderlecht had op gelijke hoogte kunnen komen met Standard, maar zag het gat groeien tot zes punten. De ploeg van Rutten heeft al een achterstand van 17 punten op koploper Genk.