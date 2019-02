Van Gerwen wéér in finale Masters

In Milton Keynes rekende de Nederlander in de halve finales zonder problemen af met Dave Chisnall: 11-7 in legs. In de finale wacht Van Gerwen een duel met Peter Wright of James Wade. In 2018 won de nummer één van de wereld in de eindstrijd van Raymond van Barneveld. De 51-jarige Hagenaar is er deze keer niet bij.

Tegen Chizzy kwam Van Gerwen op een 0-1 achterstand in legs, maar op de turbo die de Nederlander toen aanzette, had de Engelsman natuurlijk geen antwoord. In een mum van tijd kwam Van Gerwen op een 6-2 voorsprong.

Van Gerwen kreeg even later de kans om op een 7-3 voorsprong in legs te komen, maar opmerkelijk genoeg miste hij zeven pijlen om de leg te pakken, waardoor de marge slechts twee was bij de tweede break. Maar vervolgens was er weer geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlander, die bij tijd en wijle wel een slordige indruk maakte, maar toch 100.26 gemiddeld produceerde.

