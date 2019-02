Sporting ondanks goal Dost ten onder tegen Benfica

De ploeg van coach Marcel Keizer ging in eigen huis met 4-2 onderuit tegen de stadgenoot. Sporting blijft in de competitie vierde, op tien punten van FC Porto. Benfica klimt naar de tweede plaats op twee punten van de koploper, die zondagavond nog in actie komt tegen Vitoria Guimaraes.

Benfica kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong door treffers van Haris Seferovic en Joao Felix. Bruno Fernandes bracht vlak voor rust met de 1-2 de spanning terug. De bezoekers hadden in de tweede helft ook het betere van het spel en kwamen al snel via Ruben Dias op 1-3. Pizzi maakte er uit een strafschop 1-4 van.

In de slotfase bepaalde Bas Dost de eindstand op 2-4. Nadat de spits was neergehaald door doelman Odisseas Vlachodimos, moest de Griekse keeper met rood van het veld. Dost benutte vervolgens de strafschop.