Titelverdediger Oranje vroegtijdig uitgeschakeld op WK handbal: angstgegner Noorwegen te sterk

Het was do or die voor Nederland op het WK. Mochten de Oranje-handbaldames verliezen van de Noren, dan zou het WK erop zitten. En met in de wetenschap dat er maar ooit één keer werd gewonnen van de Noorse dames, was er werk aan de winkel. Een gelijkspel was overigens ook voldoende voor de titelverdediger.

Oranje kwam rap op 5-2, meteen een fijne voorsprong en even later was het 8-4. Oranje schoot uit de startblokken richtign 12-6. Nederland verdedigde uitstekend. Noorwegen vroeg een time out aan, want ook de Noren moesten winnen voor een plek in de kwartfinale. Keepster Tess Wester - met rugnummer 33 - pakte op dat moment 50 procent van de Noorse inzetten.

Tess Wester Ⓒ ANP/HH

Het verschil van vijf hield Oranje vast: 14-9. Toch kwamen de altijd sterke Noorse dames terug richting 16-15, mede doordat Nederland wat kansjes miste. Niet veel later stond het dan ook gewoon 17-17.

Het begin van de tweede helft was absoluut voor Noorwegen. Ze kwamen op 24-20 en Oranje vroeg al rap een time out aan, want het ging de verkeerde kant op. Het hielp, want de titelverdediger op het WK kwam terug tot 27-28. Het bleef ongemeen spannend, het verschil bleef steeds een goal verschil. De Noorse dames maakten regelmatig echt prachtige treffers, tot afgrijzen van de Nederlandse bank.