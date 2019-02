Klokkenluider Football Leaks vreest voor z’n leven

Lionel Messi Ⓒ EPA

BOEDAPEST - De in Hongarije gearresteerde klokkenluider van Football Leaks vreest voor zijn leven. Dat maakte Rui Pinto (30) dit weekeinde bekend. De Portugees die Ronaldo en Messi, de Fifa en de Uefa in de knoei bracht, staat onder huisarrest in Boedapest.