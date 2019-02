Vliegtuig vermiste voetballer Sala gevonden

Een vissersboot zou het toestel hebben gevonden op de zeebodem in het Kanaal. Zondag begonnen twee teams aan een nieuwe zoektocht naar de privéjet. Die lijkt dus vruchten te hebben afgeworpen

De 28-jarige Argentijnse voetballer was op 22 januari van dit jaar op weg van Frankrijk naar Cardiff in Wales, waar hij een miljoenencontract had getekend. De nieuwe aankoop van Cardiff City FC kwam nooit aan. De club uit Wales nam Sala twee weken geleden voor 18 miljoen euro over van de Franse subtopper.

Onderweg van Nantes naar Wales verdween het eenmotorige toestelletje van de radar. Sala en de piloot waren de enige inzittenden.