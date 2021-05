Botic van de Zandschulp nadert hoofdtoernooi Roland Garros, exit Griekspoor

De Nederlandse nummer 154 van de wereld was woensdagmiddag in twee sets te sterk voor de bijna 150 plaatsen lager gerangschikte Fransman Manuel Guinard: 6-3 6-2.

Van de Zandschulp leidde na een vroege break met 2-0 en kwam in de rest van de eerste set niet in de problemen. In de tweede set stond het na twee breaks al snel 4-0 voor de Nederlander. Guinard sputterde nog wat tegen maar na 1 uur en een kwartier was de uitschakeling een feit.

Van de Zandschulp kan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi van Parijs halen als hij erin slaagt de Oekraïner Ilja Martjsenko te verslaan.

Griekspoor eruit

Tallon Griekspoor strandde. De 24-jarige Haarlemmer verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van het Franse grandslamtoernooi van de Italiaan Alessandro Gianessi: 7-5 7-5.

Griekspoor lukte het nog niet om het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs te bereiken. Hij deed alleen in 2020 mee aan de Australian Open, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Eerder op de dag plaatste Botic van de Zandschulp zich wel voor de derde ronde van het kwalificatietoernooi. Hij neemt het daarin op tegen de Oekraïner Ilja Martjsenko. Richèl Hogenkamp werd in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. Kiki Bertens en Arantxa Rus starten in het hoofdtoernooi.

Hogenkamp is klaar

Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken. De 29-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van de kwalificaties in Parijs in twee sets van Maria Camila Osorio Serrano uit Colombia: 6-4 6-0.

Hogenkamp bleef in de eerste set goed bij de 19-jarige Colombiaanse, maar op haar opslag op 5-4 voor Osorio ging het toch mis. In de tweede set zorgde de Colombiaanse met drie breaks snel voor het einde van de partij.

Hogenkamp nam in 2017 en 2018 deel aan het hoofdtoernooi van het Franse grandslamtoernooi. In 2017 bereikte ze de tweede ronde.