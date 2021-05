Kwalificaties Roland Garros: Van de Zandschulp door, exit De Vroome

De 25-jarige Van de Zandschulp stond tegen Leonardo Mayer uit Argentinië na verlies van de eerste set met 5-2 achter in de tweede set. Hij wist de partij echter om te keren en alsnog naar zich toe te trekken: 2-6 7-6 (4) 6-3.

Mayer heeft twee ATP-titels op gravel gewonnen en was ooit de nummer 21 van de wereld, maar is nu afgezakt naar plek 157. Van de Zandschulp staat iets hoger: 154e. De Nederlander maakte begin dit jaar op de Australian Open zijn debuut op een grandslamtoernooi. Hij wist via de kwalificaties in Doha het hoofdtoernooi in Melbourne te bereiken.

Om ook in Parijs in het hoofdschema te komen, moet Van de Zandschulp nog twee partijen op het Franse gravel winnen. In de tweede kwalificatieronde treft hij de 25-jarige Fransman Manuel Guinard, de nummer 297 van de wereld.

Indy de Vroome

Indy de Vroome vloog er in de kwalificaties direct uit. De 25-jarige nummer 206 van de wereldranglijst verloor in de eerste ronde in drie sets van Veronica Cepede Royg. De speelster uit Paraguay won met 6-0 2-6 6-4.