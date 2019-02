AS Roma en AC Milan in evenwicht

Krzysztof Piatek, die vorige maand overkwam van Genoa, tikte op aangeven van Lucas Paqueta binnen voor de 0-1. Piatek is de eerste Pool ooit die in competitieverband weet te scoren voor AC Milan. In de eerste minuut van de tweede helft maakte Nicolo Zaniolo van dichtbij gelijk na geschutter in de defensie van de Milanezen. Zaniolo was voor de derde keer op een rij trefzeker in een thuisduel.

Rick Karsdorp werd bij AS Roma vlak voor het einde gewisseld en ploeggenoot Justin Kluivert mocht juist tien minuten voor tijd invallen. Voorafgaand aan het duel werd de thuisploeg uitgefloten vanwege de 7-1-nederlaag in de beker van woensdag tegen Fiorentina.

AS Roma en Milan liepen een punt in op Inter, dat eerder op de avond verrassend verloor van Bologna (0-1). Inter heeft 40 punten, Milan vier punten minder en AS Roma vijf punten minder.