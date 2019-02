Real draait warm voor clash met Ajax

Real was na een half uur via Karim Benzema op 1-0 gekomen, maar de score werd lange tijd niet opgevoerd. Pas in de 80e minuut maakten Junior Vinicius er 2-0 van en invaller Mariano Diaz bepaalde in de laatste minuut de eindstand. De uitwedstrijd tegen Alaves had Real dit seizoen nog met 1-0 verloren.

Voor Real komen er belangrijke wedstrijden aan. Woensdag speelt het in de halve finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona en volgende week wacht de stadsderby tegen Atlético Madrid. Vier dagen daarna gaat Real op bezoek bij Ajax, voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Real staat derde, op acht punten van FC Barcelona. De koploper speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Valencia.

